Число пострадавших при взрыве в Набережных Челнах возросло до пяти

Двое в тяжелом состоянии

Женщина 1973 года рождения самостоятельно обратилась в приемное отделение больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов после взрыва в жилом доме. Она получила медицинскую помощь, дальнейшее лечение получит амбулаторно. Таким образом, число пострадавших при ЧП в Татарстане возросло до пяти.

"По состоянию на 7 утра 26 октября пострадали пять человек", - сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Утечка бытового газа стала причиной взрыва, который прогремел 25 октября на двух последних этажах пятиэтажного дома в Набережных Челнах. По данным МЧС, разрушены шесть квартир, в которых жили 14 человек.

Одна пострадавшая 1999 года рождения скончалась после госпитализации. В больницах остаются три человека. Ребенка 2010 года рождения перевели в Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах. Еще один ребенок, 2004 года рождения и мужчина 1951 года рождения находятся в больнице скорой помощи, их состояние тяжелое, передает ТАСС.

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