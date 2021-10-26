ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число пострадавших при взрыве в Набережных Челнах возросло до пяти

08:21
  • вторник
  • 26 октября 2021

Двое в тяжелом состоянии

Женщина 1973 года рождения самостоятельно обратилась в приемное отделение больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов после взрыва в жилом доме. Она получила медицинскую помощь, дальнейшее лечение получит амбулаторно. Таким образом, число пострадавших при ЧП в Татарстане возросло до пяти.
Подробности взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

"По состоянию на 7 утра 26 октября пострадали пять человек", - сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Утечка бытового газа стала причиной взрыва, который прогремел 25 октября на двух последних этажах пятиэтажного дома в Набережных Челнах. По данным МЧС, разрушены шесть квартир, в которых жили 14 человек.

Одна пострадавшая 1999 года рождения скончалась после госпитализации. В больницах остаются три человека. Ребенка 2010 года рождения перевели в Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах. Еще один ребенок, 2004 года рождения и мужчина 1951 года рождения находятся в больнице скорой помощи, их состояние тяжелое, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Взрыв газа в жилом доме в Набережных Челнах
Взрыв газа в жилом доме в Набережных Челнах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.