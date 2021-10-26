Во Львове на мемориале "Марсово поле" сносят советскую звезду

Решение о демонтаже принято в рамках программы декоммунизации

Очередной шаг Украины в стремлении забыть героическое прошлое. Во Львове начали демонтаж советской звезды на мемориале "Марсово поле". Там захоронены почти 4 тысячи бойцов Красной армии, павших в боях с фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Решение о демонтаже было принято еще в начале октября в рамках скандальной программы декоммунизации. МИД России тогда направил ноту в дипведомство Украины о необходимости выполнять обязательства по защите и сохранению воинских мемориалов. Но власти Львова на это закрыли глаза. А звезду решили передать в экспозицию музея террора, сообщает "ТВ Центр".

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