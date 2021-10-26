Самодельная врезка в трубу: версии взрыва в доме в Набережных Челнах

Возбуждено уголовное дело

Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти. 22-летняя девушка, которую накануне достали из-под завалов, скончалась в больнице. Сейчас под наблюдением врачей остаются три человека. Одного из них готовят перевезти на лечение в Казань. В рамках уголовного дела проведены обыски в управляющей и газообслуживающей компаниях.

Пострадавшая при взрыве газа в многоквартирном доме в Набережных Челнах девушка скончалась в больнице. Туда её доставили в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли. Ещё трое пострадавших остаются в больницах. В отделении реанимации 17-летний парень, он в тяжелом состоянии. Врачи планируют перевезти его на лечение в Казань. Ещё один тяжелый пациент - мужчина 1951 года рождения. Предположительно, это и есть хозяин квартиры, в которой произошёл взрыв.

Всё случилось около пяти часов вечера. Из повреждённого взрывом дома эвакуировали 93 человека. В их числе 18 детей. Кто-то провёл эту ночь у родственников, другие - в пункте временного размещения.

Ударной волной разрушено 6 квартир. До самого утра на месте ЧП продолжался разбор завалов. Сейчас жильцам разрешили забрать свои вещи и документы. Спасатели обследуют конструкции здания. Предположительно, утечка топлива произошла в квартире на четвёртом этаже - из-за самодельной врезки в газовую трубу.

Владелец квартиры, по словам соседей, злоупотреблял алкоголем. За неуплату газ у него был давно отключён. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". После проведения всех экспертиз будет решаться вопрос о возможном восстановлении разрушенной части дома.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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