Американцев возмутило поведение Байдена после кашля

Президент пренебрег санитарными мерами

Неоднозначное поведение президента США снова обсуждают американские СМИ. Очередную оплошность Джо Байден допустил на митинге в поддержку однопартийца - кандидата в губернаторы Виргинии. Он не только обрушился с критикой на действия своего предшественника Дональда Трампа. Но и откровенно пренебрёг как санитарными мерами, так и элементарными правилами приличия.

Под бодрую музыку Джо Байден пытается столь же энергично взобраться по лестнице. Для подстраховки, правда, на всякий случай, держится за перила обеими руками. Несколько минут американский лидер не может начать говорить - всему виной излишне возбуждённая публика.

На фоне стремительно падающего рейтинга президента только и остаётся, что вспоминать недобрыми словами предшественника. Шпильки в адрес Трампа летят даже слишком часто. То, что мероприятие приурочено к предстоящим выборам губернатора штата Вирджиния, вспоминается не сразу. А ведь борьба обещает быть напряжённой. По результатам соцопросов, оба кандидата идут вровень - за них собираются голосовать по 46%.

Демократ Терри Макколифф только за сентябрь потерял преимущество в 5%. И если на выборах победу одержит республиканец Гленн Янкгин, для администрации Байдена это будет первым политическим поражением в череде стартующих кампаний. И вот уже в ход идет излюбленная риторика, приправленная удобной статистикой - Байден оказался намного успешнее Трампа. То есть, выбор и на этих политических дебатах очевиден. Кризис в экономике преодолели - только за 9 месяцев у власти нынешняя администрация создала рабочих мест больше, чем любой другой президент в истории страны. Да и прививочная кампания продвигается довольно бодро. При Трампе, в чьё правление и разработали вакцину, лишь два миллиона американцев сделали себе укол. При Байдене - уже больше 190. Выдвиженца от республиканцев американский лидер называет не иначе как "прислужником" Трампа, который, ко всему прочему, ещё и очевидно стесняется этой связи.

"Оппонент Терри выразил все свои личные клятвы верности Дональду Трампу. Но вот что действительно любопытно: кампания началась, но Трамп не стоит рядом с ним на сцене. Подумайте об этом. Он не позволяет Дональду Трампу помогать ему проводить агитацию в этом штате. Он якобы готов присягнуть Трампу, но лишь в частном порядке. Так почему не публично! Что тут скрывать?" – сказал Байден.

Камень в огород проигравшего соперника слишком массивный. Но в борьбе за политический авторитет хороши все средства. Особенно в тот момент, когда твоя репутация и так страдает от каждого неуверенного движения. Очередной скандал вокруг действующего президента активно обсуждают в социальных сетях. Американцев возмутило, что их лидер покашлял в кулак, а затем, как ни в чём не бывало, отправился пожимать руки людям в зале. А ведь меньше недели назад он довольно близко контактировал с министром внутренней безопасности, у которого - положительный результат на ковид. Такое разгильдяйство очков не прибавляет и как бы помощь старшего товарища по партии не превратилась в медвежью услугу.

Александра Сергомасова, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

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