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Военные медики помогают регионам бороться с коронавирусом

14:39
  • среда
  • 27 октября 2021

Ситуация с вирусом складывается непростая

В среду Минздрав одобрил одновременное применение "Спутника Лайт" и вакцин от гриппа. По результатам исследований, это не снижает иммунный ответ организма. В связи с ростом заболеваемости в регионах открывают дополнительные прививочные пункты и ужесточают ограничительные меры.
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Все движения четко отработаны. Комбинезон, маски, очки. Перед работой в ковидной зоне важно, в первую очередь, соблюдать все меры безопасности. У военных врачей, которые приехали в Тульскую область на помощь местным медикам, в этом плане все строго.

"Все они имеют опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией. И это очень серьезная поддержка для региональной системы здравоохранения в очень непростых условиях", - заявила заместитель министра здравоохранения Тульской области Юлия Гончарова.

35 специалистов Минобороны - реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и медсестры - работают там, где местные врачи уже с трудом справляются. Контролируют буквально всё.

Военные помогают жителям Курганской и Кировской областей. Авиационные части центрального военного округа, которые дислоцируются в Челябинской области и Пермском крае, передали несколько тонн сжиженного кислорода в медицинские учреждения. Военные его используют в бортовых системах авиационных комплексов для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании. Теперь этот кислород будет спасать жизни больных коронавирусом.

Бесконечный поток пациентов - в столице. В больницы в основном попадают те, кто не сделал прививку. На фоне роста заболеваемости в регионах продолжают вводить ограничения. В Хакасии, где количество госпитализированных значительно превышает число выписавшихся из больниц, объявили о комендантском часе в нерабочие дни. Жителям Хакасии запретили покидать дома с 28 октября с 10 вечера до 6 утра. А в столице региона Абакане и крупных городах - Черногорке и Саяногорске - в эти дни приостанавливают даже работу общественного транспорта. Таксисты смогут перевозить пассажиров только при наличии сертификата о вакцинации или справки, подтверждающей перенесенное заболевание за последние полгода.

Серьезные ограничения вводят и в Ростовской области. Там с 28 октября по 7 ноября приостанавливают работу непродовольственных магазинов. Работать будут только аптеки, салоны связи и точки по продаже товаров первой необходимости. Закроются все спортивные и развлекательные учреждения. Исключение сделали только для театров и музеев.

Екатерина Гоголева, Александра Панина, "ТВ Центр".

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