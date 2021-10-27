Сторонники Ассанжа устроили митинг у суда в Лондоне

Там проходит заседание по делу основателя WikiLeaks

В Лондоне в среду началось слушание по делу Джулиана Ассанжа. Высокий суд рассматривает апелляцию Вашингтона на запрет экстрадиции в США основателя WikiLeaks.

Перед зданием проходит митинг его сторонников, которые называют Ассанжа героем, бросившим вызов мировому закулисью. Сам Ассанж принимает участие в заседании по видеосвязи из британской тюрьмы.

За океаном журналиста хотят привлечь к суду за кражу и раскрытие секретной информации. По совокупности вменяемых преступлений ему может грозить 175 лет тюрьмы. В январе этого года суд постановил, что экстрадиция невозможна, однако Вашингтону дали право оспорить решение.

Американская сторона уже заявила, что готова предоставить ряд гарантий: в случае экстрадиции, Ассанжа не поместят в тюрьму строгого режима в Колорадо, а в случае необходимости ему будет предоставлена медицинская и психологическая помощь.

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