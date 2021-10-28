Комендантский час: как Европа живет в условиях жестких ограничений

Темпы вакцинации низкие

Европа стала единственной частью света, где на минувшей неделе продолжился рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

В Латвии эпидемическая ситуация ухудшилась настолько, что уже около месяца она не покидает верхнюю строчку в мировом антирейтинге по темпам прироста числа инфицированных. В стране - жёсткие антиковидные меры. Ночью действует комендантский час, а днём можно попасть только в продуктовые магазины и аптеки, сообщает "ТВ Центр".

Задумываются о введении локдауна и в Словении. Из-за низких темпов вакцинации в стране в сутки фиксируют максимальное число инфицированных с января.

В Великобритании продолжает распространяться новый штамм коронавируса. Власти допускают возвращение масочного режима, удалённой работы и введение ковидных паспортов.

А в Индии, где еще не так давно обстановка была крайне сложной, фиксируют минимальные показатели прироста заболевших с начала марта. Всё благодаря прививке - в стране сделали более миллиарда инъекций вакцин против коронавируса.

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