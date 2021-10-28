Режим нерабочих дней из-за коронавируса начался в Москве

Театры и музеи открыты, работает весь транспорт

Режим нерабочих дней, введенный из-за роста заболеваемости коронавирусом, начался в Москве 28 октября. Ситуация с COVID-19 остается сложной, в связи с чем власти столицы объявили о ряде ограничений.

Кафе и рестораны в столице с 28 октября по 7 ноября включительно работают только навынос или на доставку. Закрыты предприятия сферы услуг, не работают шиномонтажи, автомастерские, прачечные, химчистки.

Театры и музеи в нерабочую неделю открыты. Но попасть туда можно лишь по QR-кодам – привитым от коронавируса либо переболевшим, залы могут заполняться не более, чем на 50%. Весь столичный транспорт продолжает работать в обычном режиме, QR-коды для проезда не требуются. Соцкарты учащихся на период школьных каникул блокироваться не будут, пишет "Российская газета".

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