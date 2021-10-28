ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Режим нерабочих дней из-за коронавируса начался в Москве

08:19
  • четверг
  • 28 октября 2021

Театры и музеи открыты, работает весь транспорт

Режим нерабочих дней, введенный из-за роста заболеваемости коронавирусом, начался в Москве 28 октября. Ситуация с COVID-19 остается сложной, в связи с чем власти столицы объявили о ряде ограничений.
Москвичи активно закупаются в магазинах перед нерабочими днями

Кафе и рестораны в столице с 28 октября по 7 ноября включительно работают только навынос или на доставку. Закрыты предприятия сферы услуг, не работают шиномонтажи, автомастерские, прачечные, химчистки.

Театры и музеи в нерабочую неделю открыты. Но попасть туда можно лишь по QR-кодам – привитым от коронавируса либо переболевшим, залы могут заполняться не более, чем на 50%. Весь столичный транспорт продолжает работать в обычном режиме, QR-коды для проезда не требуются. Соцкарты учащихся на период школьных каникул блокироваться не будут, пишет "Российская газета".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.