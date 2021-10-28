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На съемочной площадке фильма с Болдуином нашли новые боевые патроны

11:54
  • четверг
  • 28 октября 2021

Американские СМИ сообщили новые подробности по делу

Американскому актёру Алеку Болдуину всё-таки могут предъявить обвинение в непредумышленном убийстве. Такое развитие ситуации не исключили в прокуратуре.
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Почти каждый день становятся известны новые подробности. Так, на месте происшествия обнаружена ещё одна партия боевых патронов. А помощник режиссёра признался, что не проверил оружие актёра перед выстрелом. Сейчас следствие изучает информацию о том, что пистолет, из которого Болдуин застрелил женщину-оператора, мог использоваться и за пределами съёмочной площадки.

Американские СМИ со ссылкой на анонимного свидетеля сообщили, что за несколько часов до трагедии пистолеты, которые использовали в качестве реквизита, брали участники съемочной группы, чтобы пострелять по пивным банкам.

Напомним, трагедия произошла неделю назад. Во время съёмок исторического фильма в американском штате Нью-Мексико исполнитель главной роли Алек Болдуин открыл огонь из револьвера, но патроны оказались не холостыми. Были ранены режиссёр картины и оператор Галина Хатчинс, которая скончалась по дороге в больницу.

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