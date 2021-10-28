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Собянин обсудил с врачами вопросы лечения коронавируса у детей

15:02
  • четверг
  • 28 октября 2021

Мэр Москвы принял участие в заседании клинического комитета по COVID-19

Сейчас количество заболеваний в Москве снова на пике. Выявляемость составляет 8-9 тысяч заболевших в сутки. В четверг об этом заявил Сергей Собянин.
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Причём, штаммы коронавируса изменяются, следовательно, необходимы и новые методы его лечения. Требуются новые подходы к лечению этого заболевания, и эти подходы сегодня постоянно апробируются в клиниках города. Кроме того, в эту волну количество детей, заболевших опасным вирусом, значительно увеличилось.

"Клинический комитет Москвы с начала пандемии выработал ряд современных схем лечения, организационных схем оказания помощи больным ковидом. И сегодня каждый москвич гарантированно качественно получает медпомощь", - рассказал Собянин.

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