Собянин обсудил с врачами вопросы лечения коронавируса у детей

Мэр Москвы принял участие в заседании клинического комитета по COVID-19

Сейчас количество заболеваний в Москве снова на пике. Выявляемость составляет 8-9 тысяч заболевших в сутки. В четверг об этом заявил Сергей Собянин.

Причём, штаммы коронавируса изменяются, следовательно, необходимы и новые методы его лечения. Требуются новые подходы к лечению этого заболевания, и эти подходы сегодня постоянно апробируются в клиниках города. Кроме того, в эту волну количество детей, заболевших опасным вирусом, значительно увеличилось.

"Клинический комитет Москвы с начала пандемии выработал ряд современных схем лечения, организационных схем оказания помощи больным ковидом. И сегодня каждый москвич гарантированно качественно получает медпомощь", - рассказал Собянин.

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