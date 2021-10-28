Мишустин выделил более 38 миллиардов на поддержку малого бизнеса

Кроме того, с 1 ноября начнется выдача льготных кредитов

Выдача новых льготных кредитов бизнесу начнется 1 ноября. На эти цели правительство выделит до 20 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава кабмина отметил, что подготовка нормативной базы по дополнительным мерам поддержки бизнеса в условиях роста заболеваемости коронавирусом завершается.

"Выдача новых кредитов по ФОТ 3.0 начнется уже с 1 ноября и завершится в конце года, на реализацию программы дополнительно выделим из бюджета до 20 млрд рублей", - заявил Мишустин на заседании правительства.

Премьер также сообщил, что уже 28 октября планируется утвердить выплаты грантов малому и среднему бизнесу, занятому в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, а также социальным НКО. Общий размер помощи - около 38,5 миллиардов рублей. Как отметил Мишустин, это позволит поддержать около 3 миллионов работников, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram