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Мишустин выделил более 38 миллиардов на поддержку малого бизнеса

13:07
  • четверг
  • 28 октября 2021

Кроме того, с 1 ноября начнется выдача льготных кредитов

Выдача новых льготных кредитов бизнесу начнется 1 ноября. На эти цели правительство выделит до 20 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава кабмина отметил, что подготовка нормативной базы по дополнительным мерам поддержки бизнеса в условиях роста заболеваемости коронавирусом завершается.
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"Выдача новых кредитов по ФОТ 3.0 начнется уже с 1 ноября и завершится в конце года, на реализацию программы дополнительно выделим из бюджета до 20 млрд рублей", - заявил Мишустин на заседании правительства.

Премьер также сообщил, что уже 28 октября планируется утвердить выплаты грантов малому и среднему бизнесу, занятому в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, а также социальным НКО. Общий размер помощи - около 38,5 миллиардов рублей. Как отметил Мишустин, это позволит поддержать около 3 миллионов работников, передает ТАСС.

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