"Повторилось то же самое": Винер-Усманова - о судействе на ЧМ и ОИ

Дина Аверина стала второй в упражнениях с лентой

На чемпионате по художественной гимнастике в Японии во время финала в упражнениях с лентой россиянка Дина Аверина заработала серебряную медаль, уступив 0,05 балла Алине Горносько из Белоруссии. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова раскритиковала судей.

"Повторилось то же самое, что было на Олимпийских играх. Дина блестяще сделала ленту, но ей поставили оценку на 0,05 меньше, чем другой девочке. Но это не ее оценка, так как лента, повторюсь, была сделана блестяще и были выполнены все сложности", - приводит комментарий Винер-Усмановой ТАСС.

Минувшим летом на Играх в Токио Аверина также стала второй, уступив израильтянке Линой Ашрам. Российская делегация подавала протесты, однако они были отклонены.

На чемпионате мира в Японии Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира.

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