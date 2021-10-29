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Пугающая статистика: врачи в регионах работают на пределе возможностей

11:54
  • пятница
  • 29 октября 2021

Всё больше заболевших – молодые люди

Роспотребнадзор разрешил с 15 ноября проводить массовые мероприятия при 70 процентах от заполняемости помещений. При этом у посетителей должны быть QR-коды. Вакцинация - единственный способ остановить пандемию. По всей стране врачи работают на пределе возможностей.
Экспресс-тесты помогли выявить более 2,5 тысяч случаев коронавируса в Москве

В 54 года Игорь с трудом передвигается по палате и фактически учится дышать самостоятельно – врачи постепенно уменьшают подачу кислорода, но с аппарата не снимают. Привиться мужчина не успел.

Марина тоже не успела – говорит, всё было некогда, да и меры предосторожности соблюдала: работает удалённо, продукты заказывает на дом, выезжала только на дачу к маме – на личном транспорте.

Абсолютное большинство тех, кто оказывается в красной зоне – непривитые. В приемные отделения заезжают по 30-35 машин в час, и примерно треть пациентов сразу направляются в реанимацию. И это не считая очень тяжелых случаев.

Пугает другое, сейчас всё больше заболевших – молодые люди и даже дети. Отдельная и очень уязвимая категория – беременные женщины. Часто они попадают в реанимацию. В регионах ситуация также тяжёлая. Врачи работают на пределе возможностей.

В борьбе с коронавирусной инфекцией задействованы силы Министерства обороны. В Хакасию были отправлены самолеты с военными медиками. Так же ведомство направило в 27 регионов 347 тонн сжиженного кислорода. Из-за его нехватки в Чувашии даже объявили режим повышенной готовности.  К концу октября в стране дважды был побит антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса. Сначала 30 тысяч заболевших в сутки, теперь – уже 40. Для сравнения, год назад максимальное число заражений в осенне-зимний период не доходило до 30 тысяч.

Способ остановить пугающую статистику, а значит – и режим коронавирусных ограничений, по-прежнему один – сделать прививку и ревакцинироваться.

Александра Панина, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".

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