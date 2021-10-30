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Грузовик "Прогресс" успешно пристыковался к МКС

10:16
  • суббота
  • 30 октября 2021

Корабль доставил на станцию важный груз

Грузовой корабль "Прогресс МС-18" успешно пристыковался к МКС. Транспортник причалил к модулю "Звезда" российского сегмента станции в автоматическом режиме.
Грузовик "Прогресс" установил рекорд по длительности нахождения на орбите

Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полётами, с борта МКС - космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.

"Прогресс" доставил на Международную космическую станцию топливо, оборудование, питьевую воду, продукты, кислород, одежду, лекарства, а также грузы для американских астронавтов.

Полёт корабля длился двое суток. В составе МКС "Прогресс" пробудет до конца весны следующего года, сообщает "ТВ Центр".

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