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В Хургаде отравилась большая группа российских туристов

10:05
  • воскресенье
  • 31 октября 2021

40 человек доставлены в больницы

В одном из отелей на египетском курорте Хургада отравились 40 россиян. Большая часть госпитализированных - женщины и дети. У всех наблюдаются высокая температура, тошнота и рвота.
Первый за почти шесть лет рейс из Москвы приземлился в Хургаде

Сейчас пациентам оказывают экстренную помощь. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное и стабильное. Угрозы жизни нет. Четверо туристов уже выписаны, сообщает "ТВ Центр".

Что стало причиной отравления, пока неизвестно. Прокуратура египетского курорта начала проверку. За ситуацией следят и в российском генконсульстве в Хургаде. Отель, где произошло массовое отравление, закрыли на неопределённый срок, а туристов расселили по другим гостиницам.

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Отель в Хургаде, Египет
Отель в Хургаде, Египет
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