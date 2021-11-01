Путин рассказал о развитии Воздушно-космических сил и флота

Президент открыл серию совещаний по оборонной тематике

Долю современного оружия и техники в войсках противовоздушной и противоракетной обороны к 2027 году доведут не менее чем до 80%, а уровень модернизации флота должен превысить 70 процентов. Об этом заявил Владимир Путин, открывая серию совещаний по оборонной тематике, которые по традиции проходят в Сочи. Первая встреча была как раз посвящена развитию Воздушно-космических сил и флота. Отдельно затронули тему, которая также касается защиты страны и людей - борьба с коронавирусом.

Укрепление воздушно-космической обороны - одно из приоритетных направлений для государства. За последние годы в этой сфере была проведена глобальная модернизация. И теперь наши военные быстро и точно фиксируют пуски баллистических ракет в любой точке планеты. Определяют их параметры и оповещают центры боевого управления. Однако, подчеркнул президент, это не значит, что работа закончена. Обстоятельства вынуждают её продолжать.

"Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных, ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. Этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России. Появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса с управляемым ракетным оружием. Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашёл в Черное море, можем посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны", - заявил Путин.

Причем, это происходит все чаще. И России приходится жестко отвечать, как это было во время инцидента с британским эсминцем "Дефендер", который в июне этого года вторгся в наши территориальные воды в районе Крыма. Тогда российским военным даже пришлось открыть предупредительный огонь. Серьезные опасения вызывает и американская система ПРО, которую продолжают разворачивать в Европе. Там же США хотят разместить и ракеты средней дальности, договор по которым они отказались продлевать. Все эти угрозы, подчеркнул президент, должны быть нивелированы российской системой воздушно-космической обороны.

"При этом особое внимание стоит уделить развитию централизованной системе управления воздушно-космической обороной. Интеграции в единое информационное пространство подсистем разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Развёртыванию перспективных космических средств. Обновлённая система ВКО должна обнаруживать на больших дальностях гиперзвуковые и баллистические цели всех типов. А затем, быть способной уничтожить их на всей траектории полёта", - сообщил Путин.

В ближайшие годы в войска поступят более 200 самолетов. 26 зенитно-ракетных комплексов С-350 и С-400. А также первые серийные образцы новейшего ЗРК С-500, которому нет равных в мире. В итоге через пять лет доля современного вооружения и техники в сфере воздушно-космической обороны страны будет составлять порядка 80 процентов. Примерно такими же показателями к 27 году сможет похвастаться и Военно-морской флот России. Только за минувшие четыре года в его состав вошли 49 новых кораблей и боевых катеров. 9 береговых ракетных комплексов и 10 летательных аппаратов. И снижать темпы государство не намеренно.

"При строительстве новых кораблей следует активнее внедрять перспективные технологии, агрегаты, материалы. Ну, это и так понятно. Тем не менее, скажу об этом. Это позволит улучшить тактико-технические характеристики кораблей и подводных лодок. А также даст возможность применять новые виды вооружения. Второе. Учитывая наращивание состава военно-морских сил иностранных государств за счет поставок современных атомных подводных лодок, авианесущих и ударных кораблей, беспилотных кораблей, нам нужно более высокими темпами развивать морскую авиацию. Прежде всего, за счёт оснащения ВМФ перспективными летательными аппаратами и авиационными средствами поражения", - отметил Путин.

Все детали - уже без прессы, так как эти данные являются государственной тайной. Но до того момента, как запись была остановлена, президент попросил министра обороны коротко доложить о том, как идёт вакцинация в рядах вооруженных сил.

"В соответствии с вашим поручением мы опережающими темпами начали вакцинацию, плановую вакцинацию в июле прошлого года. 95 процентов военнослужащих сегодня вакцинировано. 70 процентов гражданского персонала и родственников военнослужащих также вакцинированы. Летальность в вооруженных силах от ковида по сравнению с прошлым годом снижена в два раза за счёт вакцинации. А если сравнивать с общероссийскими показателями, то у нас летальность в 45 раз ниже, чем показатели по стране", - заявил Сергей Шойгу.

Это лишний раз доказывает, подчеркнул Путин, что вакцинация от коронавируса - это самый эффективный способ защитить себя и близких. При этом тех, у кого антитела после прививки снизились, президент призвал ревакцинироваться.

"Я с коллегами разговариваю в некоторых странах. Там 60 с лишним процентов населения было вакцинировано. А потом раз, вспышка пошла. Вопрос. Вот я спрашивал лично, что случилось? Упустили момент. Не начали вовремя ревакцинацию. Нужно это иметь в виду", - сказал Путин.

Сейчас обстановка с коронавирусом в России крайне напряженная, добавил Путин, дав поручение Минобороны помочь регионам со строительством быстровозводимых госпиталей. А где нужно - и с врачами. Вести более активную работу по поводу вакцинации рекомендовано и руководителям предприятий ОПК.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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