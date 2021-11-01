Пятьдесят человек остались под завалами обрушившегося здания в Лагосе

Пока извлечены семь тел погибших

Жертвами обрушения 21-этажного здания в столице Нигерии Лагосе стали, по предварительным данным, семь человек. Спасатели предполагают, что под завалами остаются еще не менее пятидесяти.

21-этажное строящееся здание в районе Икойе крупнейшего города Нигерии Лагоса обрушилось 1 ноября. Как сообщает ТАСС со ссылкой на нигерийский новостной портал PM News, спасатели извлекли из-под завалов семь тел погибших.

Ни одного выжившего под обломками здания пока найти не удалось. Ранее спасатели эвакуировали несколько человек, которые находились рядом с местом происшествия - все получили травмы и тяжелые ранения. На месте происшествия работают полиция, спасательные бригады и сотрудники Красного креста.

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