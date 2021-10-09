Момент обрушения жилого дома в Батуми попал на видео

Погибли шесть человек

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлён момент обрушения секции жилого дома в Батуми. ЧП произошло накануне, 8 октября из-за проводившихся с нарушениями ремонтных работ.

На кадрах видно, как из стены первого этажа сначала начинают вываливаться части несущих плит. Затем вся конструкция рушится. Находившийся рядом мужчина успевает спастить, отбежав в сторону.

Тем временем спасатели извлекли из-под завалов тело последней жертвы. Это произошло после 27 часов поисков.

Всего погибли шесть человек. Власти объявили 11 октября днём траура в Батуми.

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