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Момент обрушения жилого дома в Батуми попал на видео

18:17
  • суббота
  • 09 октября 2021

Погибли шесть человек

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлён момент обрушения секции жилого дома в Батуми. ЧП произошло накануне, 8 октября из-за проводившихся с нарушениями ремонтных работ.
Из-под завалов дома в Батуми спасена женщина

На кадрах видно, как из стены первого этажа сначала начинают вываливаться части несущих плит. Затем вся конструкция рушится. Находившийся рядом мужчина успевает спастить, отбежав в сторону. 

Тем временем спасатели извлекли из-под завалов тело последней жертвы. Это произошло после 27 часов поисков.

Всего погибли шесть человек. Власти объявили 11 октября днём траура в Батуми.

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