В аэропорту Нижнего Новгорода создали оперштаб из-за ситуации с пассажирами

Всех, кто долго ожидает вылета, обещают разместить в гостиницах

Сильный туман, накрывший Москву, сохранится до конца вторника - об этом предупредили в МЧС. Сейчас в столичных аэропортах задержаны более 150 рейсов. Несколько самолётов, которые из-за плохой видимости не смогла принять Москва, до сих пор остаются в Нижнем Новгороде. Их пассажирам оказывают помощь местные власти.

Плотный туман изменил столицу до неузнаваемости и вызвал у москвичей много эмоций. Деловой центр "Москва-Сити". Высотки как будто утонули в молочном облаке. Жители верхних этажей башен выкладывали в соцсети живописные кадры. А снизу - совсем другой эффект. Стеклянные окна засветились, как северное сияние, правда, не зелеными, а голубыми переливами.

Туман опустился на мегаполис еще накануне вечером. Явление, говорят метеорологи, для этого времени года действительно редкое. И появилось оно, прежде всего, благодаря температуре воздуха, которая в последние дни была выше климатической нормы.

Влага, которая была в воздухе, когда солнце село, сконденсировала и образовался такой густой туман. К утру столичные станции экомониторинга зафиксировали во всем городе высокий уровень концентрации загрязняющих веществ.

"Это и слабый ветер. Это и отсутствие как такового нормального вертикального перемешивания воздуха, когда у нас при нормальных условиях воздух, который находится в низлежащих слоях, где очень много различных источников загрязнения, он поднимается вверх, а ему навстречу идет на замещение более чистый воздух. За счет этого вертикального перемешивания у нас рассеивание загрязняющих веществ происходит. Ни ночью, ни утром такой процесс либо не работал, либо работал очень плохо", - рассказал начальник информационно-аналитического отдела Мосэкомониторинга Алексей Попиков.

Без движения много часов был не только воздух. Замерла жизнь и во всех столичных аэропортах. Были задержаны и отменены более 200 рейсов. Из-за того, что в Москве была нелетная погода, многие лайнеры отправляли в Нижний Новгород. В итоге там оказались 35 самолетов из разных городов. А людям пришлось много часов сидеть на борту.

Многим в душном замкнутом пространстве становилось плохо и к ним вызывали врачей. Пассажиры самолета из Читы просидели на борту около 8 часов. Заложниками нелетной погоды оказались и пилоты, которым пришлось оправдываться перед пассажирами. Спустя несколько часов аэропорт Стригино все же разрешил выпускать людей из самолетов.

Сейчас в аэропорту остаются около полутора тысяч человек. Из-за коллапса в Нижнем Новгороде организовали оперштаб для контроля ситуации. Всех, кто ожидает вылета более 8 часов днем и более 6 часов ночью, обещают разместить в гостиницах. А Горьковская железная дорога выделила дополнительные поезда "Ласточка" для тех, кто не долетел до Москвы.

Туманно сегодня было не только в Центральной России. На Босфоре - видимость до нескольких сотен метров. Власти Турции остановили проход судов в обоих направлениях.

Екатерина Гоголева, Валерия Рождественская, Валерий Белинский, "ТВ Центр".

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