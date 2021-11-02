Российские космонавты приняли участие в переписи населения

Весь процесс занял порядка 10 минут

Во всероссийской переписи населения во вторник приняли участие наши космонавты, которые сейчас работают на орбите. Ни у одной другой страны нет такого опыта, сообщает "ТВ Центр".

Во время специального сеанса связи с Центром управления полётами Антон Шкаплеров и Пётр Дубров ответили на вопросы представителя Росстата. В частности, они рассказали о возрасте, гражданстве, владении языками, месте рождения, образовании, семейном статусе.

На весь процесс ушло всего 10 минут, после чего космонавты обратились ко всем соотечественникам с призывом последовать их примеру. Время есть - перепись в онлайн-формате продлили ещё на неделю, до 14 ноября. Заполнить опросник можно самостоятельно на портале Госуслуг.

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