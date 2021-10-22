Перепись населения: для чего она нужна государству и гражданам

Подвести итоги переписи обещают через год

В России в разгаре перепись населения. Её цель - собрать наиболее полные данные о том, кто и как живет в нашей стране, об уровне образования, владении языками, национальности, семейном положении. Конечно, о положении материальном - ведь власти сегодня при закладывании средств на соцподдержку иногда оперируют и устаревшими сведениями, последний раз население у нас переписывали еще в 2010, 11 лет назад. Что приятно, население не только в курсе того, что его переписывают, но и намерено в процессе активно поучаствовать - 85 процентов россиян планируют заполнить анкеты Всероссийской переписи.

Юлия Полонская из станицы Крыловской, что на Кубани, в поисках редких жилых построек и их обитателей объезжает на машине окраины сельского поселения. Принять самое активное участие в третьей Всероссийской переписи населения женщина решила из любви к краю, где выросла. Даже узнав, что участок ей достался совсем не из простых, не растерялась.

До иных из построек переписчице и вовсе приходится часами пробираться по бездорожью через бурелом. Но пропустить нельзя никого.

Деревня Санкино в 400 километрах от Екатеринбурга. Добраться сюда и в окрестные поселки без трактора или вездехода можно лишь зимой. И таких населенных пунктов, считающихся труднодоступными, по стране порядка двух с половиной тысяч. В них перепись стартовала ещё год назад, а завершится позже, чем везде – 20 декабря года текущего. Записывать ответы людей переписчикам порой приходится в самых экстремальных условиях. В Санкино работали в 40-градусный мороз.

Фронт переписных работ у студентки столичного вуза Юлии Никифорой – многоподъездная высотка по соседству с университетом. И хотя идти сюда ей совсем не долго, да и в общем-то не тяжело в любую погоду, нагрузка на добровольцев и здесь высока. До 14 ноября - окончания срока переписи, единого для большинства регионов - девушке нужно будет успеть обойти и опросить жителей из порядка 200 квартир.

В основу беседы с переписчиком для постоянных жителей России в этот раз вошли 33 вопроса. В их числе ряд стандартных, кочующих из переписи в перепись: пол, возраст, гражданство, национальность, образование, наличие детей, источники средств к существованию, условия проживания. Есть и нововведения.

"Появились вопросы, касающиеся дошкольного образования, дополнительного образования. Сейчас очень расширен блок вопросов о миграции, потому что миграционная политика сейчас на острие и надо глубоко понимать тренды, которые есть в стране и которые можно использовать для того, чтобы планировать и трудовую миграцию, и для того чтобы планировать создание или управление агломерациями", - рассказала заместитель начальника управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галина Шевердова.

Пересчитать в этот раз постараются и самих иностранных граждан: и тех, кто на территории России обосновался уже давно, и тех, кто здесь находится временно.

Отвечая на вопрос, насколько безопасно участвовать в переписи, специалисты объясняют, что в целом для граждан рисков нет. Разве что телефонные мошенники теперь стали представляться ещё и переписчиками. Звоня потенциальным жертвам, злоумышленники сообщают, что якобы проводят сверку проживающих в доме перед своим приходом. Настоящие же переписчики никогда не звонят по телефону и не спрашивают данных документов или карт. При обходе квартир их можно узнать по ряду отличительных признаков.

Для переписи нужен планшет, средства индивидуальной защиты, удостоверение переписчика. Специальная жилетка всероссийской переписи, с помощью которой гражданин может определить, что перед ним находится переписчик, а не посторонний человек.

План Б, чтобы переписаться, не опасаясь за безопасность свою и жилища - прийти в МФЦ или на переписной участок у дома. Там также будет дежурить переписчик, который проведет анкетирование и так же, как и при обходе, внесет все ответы в специальный планшет. Отказавшись от бумажных носителей, Всероссийская перепись теперь полностью перешла в цифровой формат. А потому теперь вся процедура в среднем занимает от 10 до 20 минут против прежних 40.

Для безопасного общения граждан с переписчиками созданы и особые антиковидные условия. Приоритет при наборе людей отдавался кандидатам с иммунитетом - переболевшим и вакцинированным от коронавируса. При этом ПЦР-тестирование в Роспотребнадзоре все участники переписи обязаны проходить еженедельно. Впрочем, пускать на порог чужого человека и вовсе необязательно, впервые за историю переписи принять в ней участие граждане России теперь могут и дистанционно.

Одно из главных нововведений Всероссийской переписи - возможность самостоятельно заполнить анкету с опросником в интернете. Сделать это можно до 8 ноября на сайте Госуслуг всем пользователям со стандартной и подтвержденной учетной записью. Авторизовавшись, нужно выбрать услугу "Участие в переписи", дальше, следуя подсказкам, остается лишь заполнить необходимые поля. После нажатия кнопки "отправить" участники электронного анкетирования получают код-подтверждение. Его нужно предъявить переписчику.

Ответить на вопросы анкеты в отношении себя и своих близких на портале Госуслуг уже поспешили свыше пяти миллионов человек. Одним из первых такой возможностью воспользовался президент.

"Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях – таких, как здравоохранение, образование, демография, и обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это неформальное дело. И в этой связи напоминаю представителям власти всех уровней – начиная от муниципалитетов до федерального о том, что это ваша обязанность - оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие", - заявил Путин.

По итогам предыдущих переписей 2002-го и 2010 года различными ведомствами в стране был предпринят ряд преобразований. Одним из наиболее ярких их примеров можно назвать введение программы маткапитала и её последующие перерасчеты. На основе результатов текущей переписи государство планирует составить план по созданию условий общедоступного и качественного образования. К тому, что их снова хотят пересчитать, большинство жителей России, по данным последних соцопросов, относятся благосклонно и планируют принять участие в переписи.

Подвести итоги первой цифровой Всероссийской переписи обещают в рекордно короткое время - через год. Основной этап проведения переписи в большинстве регионов заканчивается в воскресенье - 14 ноября 2021 года. Тогда же завершат свою работу и стационарные переписные участки.

Татьяна Сидорова, Николай Карбанов, Андрей Пашутин, Татьяна Каминская, "В центре событий, "ТВ Центр".

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