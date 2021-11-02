Онлайн-перепись на портале госуслуг продлена до 14 ноября

На фоне ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом возрастает популярность такого формата

Россияне смогут принять участие во Всероссийской переписи населения в онлайн-формате до 14 ноября. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал заместитель главы Росстата Павел Смелов.

Как уточнил представитель ведомства, на фоне введения ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом возрастает популярность такого формата, как участие в переписи на портале госуслуг.

В связи с этим было принято решение продлить онлайн-перепись до 14 ноября, хотя ранее предполагалось завершить ее 8 ноября. В офлайн-формате 12-я Всероссийская перепись населения проводится до 14 ноября, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 28 октября участие во Всероссийской переписи населения в России приняли уже 64 млн граждан. Ее главной новацией стала возможность переписаться онлайн на портале государственных услуг. Среди уже принявших участие в переписи такой опцией воспользовались более четверти — 17 млн человек.

Среди российских регионов по уровню активности участия в переписи лидируют Волгоградская область, где переписалось уже три четверти населения. Также активны Тульская и Курганская области, Москва, Мордовия, Тыва и Чечня.

В электронной переписи лидерами являются Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область, Сахалин и Мордовия.

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