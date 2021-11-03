Появилось видео с места крушения Ан-12 под Иркутском

Самолет белорусской авиакомпании пропал с радаров 3 ноября

Появились первые кадры с места крушения самолета Ан-12 в Иркутской области. Видео опубликовала пресс-служба областного правительства.

На кадрах запечатлена работа спасателей на мете катастрофы. При падении Ан-12 загорелся, разлилось топливо. Видно, как спасатели тушат пламя.

Ранее сообщалось, что найдены тела пятерых членов экипажа самолета. Всего на борту, по уточненным данным, было семь человек.

Летевший с грузом продуктов самолет белорусской авиакомпании "Гродно" пропал с радаров на пути к Иркутску. По данным Росавиации, Ан-12 возвращался с Чукотки. Спасатели вскоре обнаружили место падения самолета за городом, воздушное судно горело, передает TVC.RU.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram