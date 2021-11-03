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Появилось видео с места крушения Ан-12 под Иркутском

17:20
  • среда
  • 03 ноября 2021

Самолет белорусской авиакомпании пропал с радаров 3 ноября

Появились первые кадры с места крушения самолета Ан-12 в Иркутской области. Видео опубликовала пресс-служба областного правительства.
Стало известно число жертв крушения Ан-12 под Иркутском

На кадрах запечатлена работа спасателей на мете катастрофы. При падении Ан-12 загорелся, разлилось топливо. Видно, как спасатели тушат пламя.

Ранее сообщалось, что найдены тела пятерых членов экипажа самолета. Всего на борту, по уточненным данным, было семь человек.

Летевший с грузом продуктов самолет белорусской авиакомпании "Гродно" пропал с радаров на пути к Иркутску. По данным Росавиации, Ан-12 возвращался с Чукотки. Спасатели вскоре обнаружили место падения самолета за городом, воздушное судно горело, передает TVC.RU.

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Последствия крушения самолета Ан-12
Последствия крушения самолета Ан-12
Последствия крушения самолета Ан-12
Последствия крушения самолета Ан-12
Последствия крушения самолета Ан-12
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