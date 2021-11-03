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Дело о крушении Ан-12 передали в центральный аппарат СКР

20:34
  • среда
  • 03 ноября 2021

Решение принял председатель ведомства Бастрыкин

Уголовное дело о крушении грузового Ан-12 под Иркутском передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Решение принял председатель СКР Александр Бастрыкин.
Прокуратура проверяет сведения о неизвестных пассажирах на борту Ан-12

"По поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина расследование уголовного дела передано в ГСУ СК России. На место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата ведомства", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" летел из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту. Самолет пропал с радаров в 14:45 мск. Спасатели вскоре нашли место падения воздушного судна – в семи километрах от Иркутска, в районе населенного пункта Пивовариха. Семеро членов экипажа Ан-12 погибли.

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