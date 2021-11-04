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В регионах проводят рейды по соблюдению ограничительных мер

11:43
  • четверг
  • 04 ноября 2021

В большинстве регионов вынуждены усиливать ограничения

Из-за роста числа заболевших коронавирусом нерабочие дни вынуждены продлить сразу в нескольких российских регионах. В том числе - в Брянской, Смоленской и Томской областях. Переломить ситуацию может только массовая вакцинация и ограничительные меры. Соблюдают ли их, выясняют в ходе рейдов. Сотрудники Роспотребнадзора проводят их в общественном транспорте, магазинах, музеях и даже театрах.
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Инспекторы столичной мэрии проводят рейды по московским театрам. Вход на спектакль - только для зрителей с QR-кодами о вакцинации или ПЦР тестом. Но бдительные инспекторы замечают - у одного из гостей не сверили сертификат с паспортом. А это, хотя и не очень серьезное, но все же нарушение.

К соблюдению социальной дистанции тоже есть вопросы. Хотя по правилам в фойе люди должны не толпиться, а держаться друг от друга на расстоянии в полтора метра. Администрации стоит почаще напоминать о том, что маски нельзя снимать даже во время спектакля.

Замечания были. Но небольшие. Все же публика интеллигентная. Артисты - люди творческие, но к ограничениям относятся с пониманием. Регулярные проверки проходят и в регионах, где власти не запрещают жителям посещать торговые центры. Но там строго следят за соблюдением всех мер безопасности - наличием масок и санитайзеров.

Во Владивостоке решили увеличить список требований к предпринимателям. "Все помещения торговых точек должны с определенной периодичностью, не реже чем раз в два часа, обрабатываться дезинфицирующим раствором", - сообщил замглавы администрации Владивостока Дмитрий Светайло.

Области, где заболеваемость ковидом не критичная, можно сосчитать по пальцам. В большинстве регионов вынуждены усиливать ограничения. В Свердловской с 12 ноября на удаленку переводят школы. В Башкирии QR-коды обязательны для посещения любых общественных мест. А на Камчатке с 28 числа на междугородние рейсы без сертификата не пустят. В Хабаровске с четверга закрыты все торговые центры. В Новгородской области режим нерабочих дней продлили на неделю.

В Тульскую область на помощь врачам прибыли военные медики. Специалисты из санитарных батальонов ракетных войск и ВДВ. Все имеют немалый опыт работы в красных зонах. Сейчас они принимают заболевших, помогают ухаживать за пациентами в реанимации, отделении анестезиологии, проводят тестирование в лабораториях.

Медикам Мордовии и Ханты-Мансийска, которые работают, спасая людей без сна и отдыха, помогают волонтеры. Привозят в клиники продукты и средства защиты. Их безвозмездно предоставляют городские магазины, пекарни и кафе.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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