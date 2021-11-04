Россия и Белоруссия утвердили "союзные программы"

Лидеры стран на заседании Высшего госсовета подписали декрет Союзного государства

В Севастополе Владимир Путин по видеосвязи принял участие в работе Высшего госсовета Союзного государства, по итогам которого лидеры утвердили ряд важных документов. Окончательную форму принял декрет из 28 программ по интеграции Москвы и Минска, он открывает возможности для создания единых рынков газа и электроэнергии, формирования общей промышленной политики и правил в социальной сфере. Согласованы обновленная военная доктрина и миграционная концепция.

Исторический момент для двух братских народов. Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета подписали документ, который утверждает план интеграции двух государств, дает этому процессу новый импульс.

25 лет назад Россия и Белоруссия начали работать над созданием политического и экономического интеграционного объединения - Союзного государства, в этом словосочетании заложен огромный смысл.

"Для России Белоруссия является не просто добрым соседом и ближайшим союзником, сотрудничество с которым выстраивается на принципах взаимного уважения, поддержки и учёта интересов друг друга, – это по-настоящему братская республика, братский народ, и мы стремимся делать всё, чтобы так было всегда", - отметил Путин.

Россия является главным деловым партнером Белоруссии. На российский рынок приходится почти половина внешнего товарного оборота страны. Мы, в свою очередь, инвестировали в белорусскую экономику около 4 миллиардов долларов. И даже в тяжелых условиях пандемии объемы торговли увеличиваются.

"За 9 месяцев текущего года объем союзного товарооборота вырос более чем на треть и достиг в непростые времена 28 миллиардов долларов", - сообщил Лукашенко.

В четверг были утверждены 28 "союзных программ" - они определяют дальнейшую траекторию развития практически во всех сферах совместной деятельности.

"Документ охватывает 28 отраслевых союзных программ, нацеленных на проведение скоординированной макроэкономической стратегии, внедрение единых принципов налогообложения, что чрезвычайно важно, осуществление общей политики в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве, на согласованное регулирование объединённых рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг", - рассказал Путин.

У России и Белоруссии должен сформироваться объединенный рынок нефти и газа. Это поможет удерживать лидирующие позиции в этих сферах и сохранит стабильность, даже когда мировые рынки штормит.

"Вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа, и республика Беларусь сегодня получает газ от России в семь, восемь, а то и в отдельные моменты в девять-десять раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках. И даже если говорить и сравнивать с поставками нашим потребителям по долгосрочным контрактам "Газпрома" – и то в три-четыре раза дешевле", - рассказал Путин.

В списке "союзных программ" - германизация таможенного и налогового права, интеграция систем платежных карт и быстрых платежей. В них заложены: единые правила доступа к госзаказу и защиты прав потребителей. И такие узкие направления, как унификация бухгалтерского учета. Все эти сложные процессы, сделают жизнь граждан двух стран гораздо проще. Позволят бизнесу развиваться и осваивать новые рынки. На заседании также утвердили Военную доктрину Союзного государства.

"Особое значение приобретает задача создания на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства в дела наших суверенных государств. И Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу", - заявил Путин.

Реализация всех этих программ находится на личном контроле у глав государств. Они в этом году уже несколько раз обсуждали их лично. Эпидемиологическая обстановка внесла коррективы, и нынешнее заседание проходило в режиме видеоконференции. Александр Лукашенко пожаловался, что Владимир Путин не взял его с собой в Крым.

Владимир Путин в ответ порекомендовал своему белорусскому коллеге посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны.

Впереди предстоит работа космических масштабов - и в переносном, и в прямом смысле. Россия готова в ближайшем будущем включить белорусского космонавта в состав экипажа МКС.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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