Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства

Лидеры на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ

Даже в условиях пандемии коронавируса экономическое сотрудничество между Россией и Белоруссией демонстрирует положительную динамику. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Путин отметил, что Россия будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу. "Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу, никаких сомнений здесь нет", - заявил он.

По словам президента, символично, что заседание проходит в особый для России день - День народного единства. "Нас связывают и многовековая братская дружба, история, духовно-нравственные ценности, а зачастую просто семейное родство", - приводит ТАСС слова Путина.

Со своей стороны Александр Лукашенко заявил, что Союзное государство для Минска является "приоритетом из приоритетов". "Вместе мы создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян, углубляется экономическое взаимодействие", - сказал он.

В четверг Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Этот документ утверждает основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 программ.

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