Лукашенко пожаловался Путину, что его не пригласили в Крым

Президент России отреагировал на просьбу белорусского коллеги

Белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства пожаловался президенту России Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Севастополь по случаю Дня народного единства.

"Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, сделано не мало, по дороге провезет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил", - сказал Лукашенко.

Со своей стороны Путин заверил Лукашенко, что будет рад такому визиту. "Да, конечно, мы всегда будем рады вас видеть", - приводит его слова ТАСС.

Лидеры на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ. Путин отметил, что Россия будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram