Задержан четвёртый подозреваемый в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве

Он даёт показания
Задержан четвёртый подозреваемый в нападении на отца с ребёнком в Новой Москве. Тем временем стали известны подробности этого происшествия.
В Новых Ватутинках четверо мужчин напали на прохожего с ребёнком и его приятеля. Как сообщили в МВД, установлены все участники конфликта.
Следственный комитет опубликовал кадры допроса. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело со статьи "Хулиганство" на "Покушение на убийство".
Конфликт завязался вечером 4 ноября рядом с местным магазином и продолжился около пешеходного перехода. По словам пострадавших, злоумышленники пытались спровоцировать драку. Когда мужчины с ребёнком начали уходить в сторону дома, нападавшие догнали их и набросились с кулаками.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram