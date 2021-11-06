Задержан четвёртый подозреваемый в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве

Он даёт показания

Задержан четвёртый подозреваемый в нападении на отца с ребёнком в Новой Москве. Тем временем стали известны подробности этого происшествия.

В Новых Ватутинках четверо мужчин напали на прохожего с ребёнком и его приятеля. Как сообщили в МВД, установлены все участники конфликта.

Следственный комитет опубликовал кадры допроса. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело со статьи "Хулиганство" на "Покушение на убийство".

Конфликт завязался вечером 4 ноября рядом с местным магазином и продолжился около пешеходного перехода. По словам пострадавших, злоумышленники пытались спровоцировать драку. Когда мужчины с ребёнком начали уходить в сторону дома, нападавшие догнали их и набросились с кулаками.

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