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В Лондоне вспыхнули уличные протесты из-за введения ковид-паспортов

13:37
  • суббота
  • 06 ноября 2021

Демонстранты сожгли чучело премьер-министра

В Лондоне жёсткими столкновениями с полицией закончилась антиправительственная акция "Марш миллиона масок". На улицы вышли тысячи демонстрантов.
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Требования выдвигали самые разные - от освобождения основателя "Викиликс" Джулиана Ассанжа до отмены ковид-паспортов. На Трафальгарской площади митингующие сожгли чучело премьера Бориса Джонсона, а в ночное небо запустили фейерверки.

Полицейские попытались оттеснить толпу, но их закидали петардами и фаерами. Начались потасовки, в ход пошли дубинки. В итоге восемь правоохранителей пострадали, 12 активистов задержаны, сообщает "ТВ Центр".

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