В Лондоне вспыхнули уличные протесты из-за введения ковид-паспортов

Демонстранты сожгли чучело премьер-министра

В Лондоне жёсткими столкновениями с полицией закончилась антиправительственная акция "Марш миллиона масок". На улицы вышли тысячи демонстрантов.

Требования выдвигали самые разные - от освобождения основателя "Викиликс" Джулиана Ассанжа до отмены ковид-паспортов. На Трафальгарской площади митингующие сожгли чучело премьера Бориса Джонсона, а в ночное небо запустили фейерверки.

Полицейские попытались оттеснить толпу, но их закидали петардами и фаерами. Начались потасовки, в ход пошли дубинки. В итоге восемь правоохранителей пострадали, 12 активистов задержаны, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram