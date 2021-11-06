В Лондоне вспыхнули уличные протесты из-за введения ковид-паспортов

Демонстранты сожгли чучело премьер-министра
В Лондоне жёсткими столкновениями с полицией закончилась антиправительственная акция "Марш миллиона масок". На улицы вышли тысячи демонстрантов.
Требования выдвигали самые разные - от освобождения основателя "Викиликс" Джулиана Ассанжа до отмены ковид-паспортов. На Трафальгарской площади митингующие сожгли чучело премьера Бориса Джонсона, а в ночное небо запустили фейерверки.
Полицейские попытались оттеснить толпу, но их закидали петардами и фаерами. Начались потасовки, в ход пошли дубинки. В итоге восемь правоохранителей пострадали, 12 активистов задержаны, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram