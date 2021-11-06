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Объявивший голодовку Саакашвили ест каши и пьёт соки

22:26
  • суббота
  • 06 ноября 2021

Его соратники собрались на митинг

В грузинском городе Рустави рядом с тюрьмой, где заключён экс-президент Михаил Саакашвили, вновь собрались его сторонники. Они объявили о начале бессрочной акции. Главное требование - как можно скорее госпитализировать в гражданскую клинику их лидера, который с 1 октября продолжает голодовку.
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Митингующие вступили в перепалку с полицией, отказавшись переместить свою сцену подальше от режимного объекта. После этого правоохранители изъяли у них аппаратуру. Несколько человек, в том числе журналисты и депутат парламента, в знак солидарности с Саакашвили также объявили голодовку, сообщает "ТВ Центр".

По данным грузинских властей, состояние заключённого политика удовлетворительное. Всё это время он ест каши, овощные пюре и пьёт натуральные соки. Госпитализация ему пока не требуется.

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Митинг сторонников Михаила Саакашвили
Митинг сторонников Михаила Саакашвили
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
Митинг сторонников Михаила Саакашвили
Митинг сторонников Михаила Саакашвили
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