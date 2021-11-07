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Полиция начала проверку после массовой драки со стрельбой в Подмосковье

18:03
  • воскресенье
  • 07 ноября 2021

Информации о пострадавших нет

МВД и прокуратура начали проверку после массовой драки в подмосковном Домодедово. В столкновении принимали участие около 20 человек, очевидцы сообщали о звуках выстрелов. Предположительно, стреляли из травматического пистолета.
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Инцидент произошёл вечером 6 ноября после словесной перепалки. Полиция организовала проверку после публикации видео в социальных сетях, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Московской области. Также проверку драки начала региональная прокуратура.

В СМИ появлялись сообщения о том, что полицейским удалось задержать наиболее активных участников потасовки.

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