Полиция начала проверку после массовой драки со стрельбой в Подмосковье

Информации о пострадавших нет
МВД и прокуратура начали проверку после массовой драки в подмосковном Домодедово. В столкновении принимали участие около 20 человек, очевидцы сообщали о звуках выстрелов. Предположительно, стреляли из травматического пистолета.
Инцидент произошёл вечером 6 ноября после словесной перепалки. Полиция организовала проверку после публикации видео в социальных сетях, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Московской области. Также проверку драки начала региональная прокуратура.
В СМИ появлялись сообщения о том, что полицейским удалось задержать наиболее активных участников потасовки.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram