Штормовой ветер во Владивостоке снес кровлю дома

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды

Оперативные бригады и спасатели ликвидируют последствия непогоды во Владивостоке. Штормовой ветер повредил крыши зданий, несколько районов города остались без электроснабжения.

"По состоянию на 19.30 (12.30 мск), в краевом центре в результате разгула стихии оказались повреждены несколько крыш домов, столб энергоснабжения... Также в результате непогоды в разных районах города фиксируются отключения электроснабжения. Бригады энергетиков уже заняты восстановительными работами", - приводит сообщение мэрии РИА Новости.

Видео с последствиями разгула стихии появились в соцсетях. По рассказам очевидцев, крышу дома на проспекте Красного Знамени снесло ветром на припаркованные автомобили. Жителей города просят без необходимости не выходить на улицу: синоптики прогнозируют ухудшение погоды и усиление ветра до 32 м/с.

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