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Минск обнародовал видео стрельбы на границе с Польшей

13:08
  • вторник
  • 09 ноября 2021

В Варшаве заявляют, что стреляли на белорусской стороне

Видеозапись, сделанную одним из мигрантов на белорусско-польской границе, распространили государственные СМИ Белоруссии. На кадрах за ограждением, перед которым находится группа мигрантов, виден человек с оружием, слышны выстрелы.
В Польше рассказали о попытках мигрантов пересечь границу

"На видео, которое снял один из мигрантов, слышны выстрелы. Польские военные дали две очереди из автомата по беженцам, находящимся на белорусской территории", - сообщил телеканал ОНТ.

В Варшаве, в свою очередь, заявляют, что польские пограничники периодически слышат выстрелы на белорусской стороне. Как заявила журналистам пресс-секретарь Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович, звуки стрельбы доносятся с противоположной стороны границы ежедневно.

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