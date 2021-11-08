Толпа мигрантов готовится к штурму белорусско-польской границы (видео)

Минск планирует крупнейшую переброску беженцев

В Белоруссии многочисленная группа беженцев движется вдоль трассы по направлению в польской границе.

На появившемся в интернете видео можно заметить, как груженные вещами люди готовятся штурмовать границу с Польшей. Колонну никто не сопровождает, представителей правоохранительных органов нет.

В Варшаве заявили о том, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу.

"Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", - пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в Twitter.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС начался после решения Лукашенко ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции. На увеличение количества мигрантов, следующих через Белоруссию, пожаловались Польша, Литва и Латвия.

Власти Польши приняли решение о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Литва начала строить четырехметровый забор на границе с Белоруссией для защиты от нелегальных мигрантов.

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