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Водителей зажало в ДТП с пятью машинами на Садовом кольце

13:32
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Движение в районе аварии затруднено

Два человека пострадали в ДТП с пятью машинами в центре Москвы.

Авария произошла на улице Земляной Вал у дома № 23, недалеко от ТЦ "Атриум". Автомобиль Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями – Mercedes, Volkswagen, Haval и "МАЗ"-бензовоз.

Пострадали водители Kia и Mercedes, они оказались зажаты в салоне, передает агентство "Москва". На месте работают полицейские и медики.

Из-за аварии были заняты три полосы на улице Земляной Вал в сторону пересечения со Старой Басманной улицей. 

UPD (13:50 мск): Движение по Земляному Валу восстановлено.

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