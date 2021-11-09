Как развивается ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Обстановка накаляется

Перед польскими заграждениями на линии границы со стороны Белоруссии скопилось более двух тысяч беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Минувшим днем мигранты попытались прорвать ограждение из колючей проволоки, но встретили противодействие со стороны польской полиции и армии. Варшава обвиняет Минск в создании миграционного кризиса. Там все обвинения отвергают.

Вековые сосны и березы теперь тоже идут в ход. Мигранты, собравшиеся у белорусско-польской границы, кажется, готовы на все, чтобы попасть в Евросоюз. Но там их по-прежнему не ждут. В воздухе вертолеты. На земле - вооруженный патруль. 10 тысяч полицейских и военных днем. А ночью слепят тех, кто по ту сторону колючей проволоки, прожекторами. Чтобы даже не приближались.

Прорваться в Европу, по разным данным, пытаются от двух до пяти тысяч беженцев из Африки и стран Ближнего Востока. Польские силовики в ответ применяют слезоточивый газ. А накануне в месте скопления мигрантов были слышны выстрелы. Правда, как уверяют в Варшаве, стреляли со стороны Белоруссии. Более того, Минск, заявляет президент Польши, перекрыл дорогу гуманитарной помощи.

В Белоруссии обвинения в свой адрес отрицают. Но признают - ситуация на границе крайне сложная. Ведь все беженцы на территории страны находятся законно. Они прилетели в республику по туристическим визам. А значит, выдворить их Белоруссия не может.

И ведь мигранты вряд ли отступят. Обратного пути у них нет. И оставаться в Белоруссии никто не хочет. Но власти Германии, куда пытаются прорваться беженцы, не спешат принимать нелегалов. Напротив, глава МВД ФРГ предложил Варшаве помощь в охране границы. А Брюссель грозит Минску новыми санкциями. И уже приостановил действие соглашения об упрощении визового режима для Белоруссии. Впрочем, это пока коснется только официальных лиц.

Принять на себя ответственность за ситуацию с беженцами власти Европы сегодня призвал официальный представитель Ватикана. Позиция, которую поддерживают и в Москве.

"Решение проблемы должно заключатся в принципах полного уважения международного гуманитарного права и в том, чтобы не забывать "откуда ноги растут", а они растут из той политики, которую западные страны, включая страны НАТО и ЕС, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока. Поэтому главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами, конечно же, лежит на тех, кто создал условия, чтобы этот кризис разразился", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Но пока европейские власти откровенно не спешат найти решение, ситуация продолжает накаляться. Что, конечно, вызывает беспокойство у Москвы. Ведь поток мигрантов может пойти и в сторону российской границы. В Кремле внимательно следят за ситуацией.

Вслед за Польшей режим ЧС на границе с Белоруссией вводит Литва. А глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ближайшие дни отправится в страны, откуда мигранты начинают свой путь в Старый Свет, чтобы убедить их власти пресечь поток нелегалов.

Екатерина Выскребенцева, Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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