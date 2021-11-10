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Улицы на Сахалине превратились в реки

09:25
  • среда
  • 10 ноября 2021

В 13 районах действует экстренное предупреждение

Несколько тысяч жителей Южно-Сахалинска остались без света из-за шторма, который обрушился на регион.
Контейнеровоз сел на мель в Приморье: кадры с места

После сильных осадков улицы превратились в реки, проехать по ним не могли даже грузовики. На перекрестках не работают светофоры. На линиях электропередачи произошли обрывы. Причина - ледяной дождь. Сейчас энергетики в спешном порядке ликвидируют последствия непогоды. В 13 районах области действует экстренное предупреждение.

Циклон отметился и на Курилах. Жители островов оказались в транспортной блокаде. Рейсы самолетов и вертолетов отменены, передает "ТВ Центр"

А в Приморье, где погода наладилась, к севшему на мель контейнеровозу 10 ноября направилось водолазное судно "Ростов Великий" для обследования поврежденного корпуса. В четверг, 11 ноября, спасатели планируют начать откачку топлива.

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