ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самолет-разведчик США пролетел в 35 километрах от границы России

10:45
  • среда
  • 10 ноября 2021

За полетом следили российские зенитные ракетные войска

Американский самолет разведки Е-8C приблизился к российской границе на 35 км. По данным Минобороны, полет разведчика над Черным морем продолжался с 14:15 до 19:28 9 ноября.
Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

"Вылетевший с авиабазы Рамштайн (ФРГ) американский самолет Е-8С в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7-10 тысяч метров над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Черного моря", - говорится в сообщении военного ведомства.

На протяжении всего полета над Черным морем самолет разведки ВВС США сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России, подчеркнули в Минобороны. Днем ранее в ведомстве заявили, что США создает многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы, напоминает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США
Стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.