Самолет-разведчик США пролетел в 35 километрах от границы России

За полетом следили российские зенитные ракетные войска

Американский самолет разведки Е-8C приблизился к российской границе на 35 км. По данным Минобороны, полет разведчика над Черным морем продолжался с 14:15 до 19:28 9 ноября.

"Вылетевший с авиабазы Рамштайн (ФРГ) американский самолет Е-8С в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7-10 тысяч метров над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Черного моря", - говорится в сообщении военного ведомства.

На протяжении всего полета над Черным морем самолет разведки ВВС США сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России, подчеркнули в Минобороны. Днем ранее в ведомстве заявили, что США создает многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы, напоминает ТАСС.

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