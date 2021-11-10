Путин рассказал о важности своевременной вакцинации

Борьба с распространением ковида стала одной из тем совещания президента с членами правительства

Задержка с достижением необходимого уровня коллективного иммунитета в России может свести на нет многие усилия по борьбе с ковидом. В среду об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Ситуация с коронавирусом стала главной темой обсуждения. Рассматривались и другие вопросы, требующие быстрого, оперативного решения.

Рост заболеваемости коронавирусом в России, да и в мире в целом уже называют пандемией непривитых. В ковидные больницы нашей страны абсолютное большинство людей попадают без прививки. Врачи продолжают работать на износ, ужесточаются ограничительные меры, но ведь всё это следствие отсутствия коллективного иммунитета.

"Вы мне недавно говорили по поводу необходимости достижения определенного уровня вакцинации в связи с тем, что, если мы этого не сделаем к определенному сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией, и тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, могут пойти насмарку. Поясните, пожалуйста. Я хочу, чтобы коллеги и не только коллеги, чтобы и граждане наши услышали это", - заявил Путин.

"На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета, минимум, который мы должны достичь, – это 80 процентов взрослого населения страны с учетом вакцинированных и переболевших. На сегодняшний день мы видим, что для того, чтобы достичь этого показателя, нам нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек, а ревакцинировать еще порядка девяти миллионов человек, для того, чтобы мы достигли того уровня, о котором я сказала, – 80 процентов. Для этого все граждане Российской Федерации, которые на сегодняшний день не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны просто вакцинацию пройти. Потому что на сегодняшний день мы видим, еще раз это повторяю: тяжелые случаи течения заболевания, граждане, которые попадают в реанимацию и, к сожалению, жизнь которых имеет фатальный исход, – не вакцинированы", - рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Коронавирус становится главной темой совещания президента с правительством. По поручению главы государства в стране был объявлен период нерабочих дней. Результаты есть - за последние три недели отмечается снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости. Однако смертность всё ещё высока. Более тысячи россиян убивает ковид ежедневно. Правительство тратит на медицину всё новые и новые ресурсы - развёрнуто более 300 тысяч коронавирусных коек. Ряд регионов испытывает нехватку кислорода и лекарств. Например, в Тверской области нужно пополнять запасы противовирусных препаратов, в Ингушетии - жаропонижающих.

"Сегодня есть полные возможности у субъектов эти лекарственные препараты приобретать. Только за последнее короткое время, за октябрь, правительством на эти цели для амбулаторного сегмента было выделено более 15 миллиардов рублей, и 56 миллиардов рублей было выделено на поддержку системы обязательного медицинского страхования для стационарного сегмента", - сообщила Голикова.

Развитие ситуации прямо зависит от поведения всех жителей страны. Часть регионов решили продлить период нерабочих дней. Шире и шире начинает использоваться практика QR-кодов. В том числе вузы страны теперь вправе вводить QR-коды для посещения студентами офлайн-занятий, а лекции проводить в онлайн формате. Школы, напротив, после вынужденного продления каникул возвращаются к привычному режиму работы.

Обсуждался на совещании с президентом и вопрос капитального ремонта школ. Несмотря на пандемию, в планах обновить более семи тысяч образовательных учреждений. Путин попросил активнее привлекать родительские комитеты к процессу, начиная с обсуждения проектных решений. Ещё одна тема - сельское хозяйство. Из-за мирового энергокризиса - возникает дефицит удобрений. Путин требует принять меры, чтобы ситуация не отразилась на ценах на продукты.

"На внутреннем рынке России цена на азотные минеральные удобрения, на химические удобрения в три, а то и в четыре раза ниже, чем на европейском рынке. Безусловно, это вызовет огромное желание у производителей уйти на премиальные рынки. Нам, конечно, нужно иметь это в виду и не допустить ни в коем случае сбоев в работе сельского хозяйства", - сказал Путин.

Особое внимание Владимир Путин обратил на ситуацию с морскими перевозками на Дальнем Востоке. Увеличение транзитных перевозок из Китая привело к загруженности портов. В итоге доставка социально-значимых товаров на Чукотку, Камчатку, на Сахалин и в Магаданскую область страдает. В портах Приморья скопилось более 1,5 тысяч контейнеров для северного завоза. В Минтрансе дали обещание президенту, что полностью нормализуют ситуацию к середине декабря.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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