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На ВДНХ начали заливать самый большой каток Москвы

15:11
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Оценить старания организаторов фигуристы смогут уже в конце ноября

На ВДНХ заливают самый большой в Европе каток с искусственным льдом - более 20 тысяч квадратных метров. В этом году - в форме сказочного Золотого ключика, сообщает "ТВ Центр".
Каток на ВДНХ готовится к открытию

Павильоны уже готовы, трубы для намораживания льда проложены - их длина около 500 километров, почти как расстояние до Вологды. Заканчивают устанавливать ограждения. Сейчас идет заливка.

Чтобы получить идеально ровную поверхность, делают это вручную и постепенно. Оптимальная толщина льда - 12-18 сантиметров, ведь сюда приходят тысячи горожан, и каток должен выдержать любую нагрузку.

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