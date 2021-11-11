На ВДНХ начали заливать самый большой каток Москвы

Оценить старания организаторов фигуристы смогут уже в конце ноября

На ВДНХ заливают самый большой в Европе каток с искусственным льдом - более 20 тысяч квадратных метров. В этом году - в форме сказочного Золотого ключика, сообщает "ТВ Центр".

Павильоны уже готовы, трубы для намораживания льда проложены - их длина около 500 километров, почти как расстояние до Вологды. Заканчивают устанавливать ограждения. Сейчас идет заливка.

Чтобы получить идеально ровную поверхность, делают это вручную и постепенно. Оптимальная толщина льда - 12-18 сантиметров, ведь сюда приходят тысячи горожан, и каток должен выдержать любую нагрузку.

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