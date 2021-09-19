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Собянин оценил ход работ в рамках масштабной реконструкции ВДНХ

15:12
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Главная выставка страны преобразилась

Сразу два биологических музея и новый фудкорт откроются в скором времени на ВДНХ. 19 сентября там побывал мэр Сергей Собянин. Глава города проверил, как идут работы по масштабной реконструкции выставки.
На ВДНХ открылся фестиваль "Большой океан"

На базе павильона "Коневодство" заработала школа верховой езды. В распоряжении спортсменов открытый манеж. Скоро ещё возведут закрытый. Там смогут проводить соревнования российского и международного уровня, сообщает "ТВ Центр".

До конца года в павильоне "Геология", где в последние годы располагались магазины и склады, появится филиал Биологического музея имени Тимирязева. Здание отреставрировали, восстановили внутренний декор.

В соседнем, 30-ом павильоне, который тоже привели в порядок, воссоздав интерьер и деревянные перекрытия, скоро откроется музей Биотех и зоны для проведения семинаров и лекций.

Как подчеркнул Сергей Собянин, работы по созданию инженерной инфраструктуры ВДНХ завершены на 99%.

"В этом году должны закончится работы в Центральном павильоне. Это совместный проект с Третьяковской галереей, и ещё целый ряд интересных объектов. И напомню, что в этом году был закончен и запущен большой Техноград. Это павильон для малого бизнеса, который получает дополнительную информацию обучение, коворкинг-центры и так далее", - отметил мэр.

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Павильон "Геология" ВДНХ после реставрации
Павильон "Геология" ВДНХ после реставрации
Сергей Собянин посетил конюшню
Сергей Собянин посетил конюшню
Павильон "Геология" ВДНХ после реставрации
Павильон "Геология" ВДНХ после реставрации
Павильон "Хлопок" ВДНХ после реставрации
Павильон "Хлопок" ВДНХ после реставрации
Сергей Собянин осмотрел павильон "Геология" на ВДНХ после реставрации
Сергей Собянин осмотрел павильон "Геология" на ВДНХ после реставрации
Павильон "Хлопок" ВДНХ после реставрации
Павильон "Хлопок" ВДНХ после реставрации
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