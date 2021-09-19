Собянин оценил ход работ в рамках масштабной реконструкции ВДНХ

Главная выставка страны преобразилась

Сразу два биологических музея и новый фудкорт откроются в скором времени на ВДНХ. 19 сентября там побывал мэр Сергей Собянин. Глава города проверил, как идут работы по масштабной реконструкции выставки.

На базе павильона "Коневодство" заработала школа верховой езды. В распоряжении спортсменов открытый манеж. Скоро ещё возведут закрытый. Там смогут проводить соревнования российского и международного уровня, сообщает "ТВ Центр".

До конца года в павильоне "Геология", где в последние годы располагались магазины и склады, появится филиал Биологического музея имени Тимирязева. Здание отреставрировали, восстановили внутренний декор.

В соседнем, 30-ом павильоне, который тоже привели в порядок, воссоздав интерьер и деревянные перекрытия, скоро откроется музей Биотех и зоны для проведения семинаров и лекций.

Как подчеркнул Сергей Собянин, работы по созданию инженерной инфраструктуры ВДНХ завершены на 99%.

"В этом году должны закончится работы в Центральном павильоне. Это совместный проект с Третьяковской галереей, и ещё целый ряд интересных объектов. И напомню, что в этом году был закончен и запущен большой Техноград. Это павильон для малого бизнеса, который получает дополнительную информацию обучение, коворкинг-центры и так далее", - отметил мэр.

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