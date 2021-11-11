Перевод Саакашвили в тюремную больницу завершился очередным скандалом

Политик сопротивлялся, как мог

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который с начала октября оказался в грузинской тюрьме, решил прекратить голодовку. Правда, при условии, что его направят в место для реабилитации, а именно в одну их частных клиник. Саакашвили решили перевести в тюремную больницу. Но закончилось это очередным скандалом.

Адвокат зачитывает журналистам послание из тюремной больницы. Представители высокопоставленного арестанта пытались через ЕСПЧ добиться его перевода в частную клинику. В Минюсте Грузии считают: попытка провалилась.

"Страсбургский суд не удовлетворил требование истца и вместо перевода в гражданскую клинику настоятельно призвал истца прекратить голодовку. ЕСПЧ обязал правительство Грузии до 24 ноября предоставить информацию о здоровье Саакашвили", - говорит министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

В итоге, Саакашвили то ли решил не перечить ЕСПЧ, то ли и сам понял: декларировать отсутствие пищи при его более чем упитанном виде глупо. Правда, разум, судя по дальнейшим заявлениям, посетил его ненадолго.

Прекратить свою якобы голодовку Саакашвили готов, как только его отправят на лечение в гражданскую клинику. Накануне Минюст Грузии опубликовал видео перевода ВИП-заключенного в тюремную больницу. С пояснением: в связи с большим общественным интересом.

Эпатировать у одиозного политика действительно получается лучше, чем управлять страной или хотя бы собственными эмоциями. Увидев, что его привезли не в гражданское медучреждение, он отказался выходить из машины.

В здание Саакашвили пришлось затаскивать за руки и за ноги. Потребовалось шесть человек. Арестант сопротивлялся, брыкался, цеплялся за дверные проемы. Хотя его окружение уверяют: он очень больной человек, организм ослаблен якобы тюремной голодовкой. Мол, бедолага похудел аж на 20 килограмм.

Пенитенциарная служба Грузии ранее развенчала фейк-голодовку Саакашвили. Опубликовали записи, на которых он уплетает кашу. Та, видимо, была с большим количеством масла. Так как на новой обнародованной съемке экс-президент явил миру внушительный живот и упитанные бока. Оказавшись в палате, якобы ослабленный голодовкой политик устроил дебош: швырял медоборудование и бросался на сотрудников. Не хотел делать укол. Хотя тот бы ему явно не помешал. Ломка без галстуков, уже вовсю шутят пользователи соцсетей. Не веря в нездоровье заключенного. Ну, если только психическое.

15 ноября начнется еще один процесс. О растрате почти трех миллионов госсредств. На состоявшиеся ранее заседания по делу о жестоком разгоне митингов политика в суд не привозили. Из-за соображений безопасности и опасений ухудшения состояния его здоровья. Как показывает очередное видео, лечение Саакашвили действительно требуется. Правда, не то, на каком настаивают его адвокаты. Смирительная рубашка явно бы не помешала.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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