Безопасность на польской границе обеспечивают 20 тысяч военных

Что сейчас происходит на белорусско-польской границе?

У России накопилось много вопросов к странам ЕС по поводу миграционного кризиса на польско-белорусской границе. А Польша прямо нарушает международные нормы в отношении мигрантов. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. На специальном заседании Совбеза США и их союзники в сложившейся ситуации обвинили Минск и даже увидели причастность Москвы. С польской стороны границы против мигрантов стоят уже более 20 тысяч военных.

Их радость была недолгой. Порвавших ограждение близ пропускного пункта "Брузги" мигрантов польские пограничники задержали в считанные минуты. Основную толпу оттеснили на территорию соседнего государства, причем, особо не церемонясь.

Такие столкновения на белорусско-польской границе случаются несколько раз в день. Варшава стойко держит оборону, а пострадавшие от этой самой обороны обращаются за медпомощью в белорусские больницы. Пациентов уже почти два десятка. Четверо госпитализированы, в основном, это женщины и дети.

Чтобы граница точно была на замке, Варшава привлекает британских военных, по крайней мере, инженерные войска. Минск расценивает это как попытку втянуть Европу в конфликт и выбить дополнительное финансирование. Защищать, по всей видимости, будут не только от мигрантов, но и от коварных белорусских пограничников, которые, по заявлению польской стороны, вероломно слепят коллег лазером, а еще якобы силой заставляют беженцев прорывать оцепление.

Сколько точно мигрантов сейчас находится на границе, неизвестно. По разным подсчетам, в ближайшие дни их может скопиться до 5-6 тысяч. Люди платят деньги, чтобы попасть в Европу. Та, впрочем, не отвечает гостеприимством.

Тех, кто сейчас находится на границе, посольство Ирака в России готово вывести обратно на Ближний Восток. Европа каких-либо альтернатив не предлагает. Миграционный кризис там готовы обсуждать с Москвой, но не Минском, которому грозят очередными санкциями теперь уже через Совбез ООН.

Консультации в Нью-Йорке белорусский представитель назвал срежиссированным мероприятием. За словом в карман не полез и сам Лукашенко, напомнив европейским партнерам, что через его страну проходит транзит российского газа. В Кремле, правда, пояснили - это исключительно позиция белорусского президента.

"Россия была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и по выполнению контрактных обязательств. Надежность России как поставщика и как партнера по контрактам не подлежит сомнению", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

К слову, в Европе это прекрасно понимают. Как и то, почему люди бегут из разрушенных натовскими бомбардировками городов на Ближнем Востоке. Вот и сейчас от холода и голода мигрантов спасают не гуманные европейцы, а белорусские волонтеры. Сбор теплых вещей и продуктов объявлен сразу в нескольких городах страны.

Матвей Шестаков, Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram