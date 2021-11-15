ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мигранты попытались прорвать заграждения на польско-белорусской границе

17:56
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Ситуация на границе остается напряженной

На границе Белоруссии и Польши продолжается противостояние беженцев с Ближнего Востока и польских пограничников. Почти три с половиной тысячи мигрантов уже несколько недель надеются попасть на территорию Евросоюза. В понедельник толпа беженцев снова попыталась прорваться через ограждения. Остальные начали разворачивать палаточный лагерь в непосредственной близости от КПП. Польские силовики стягивают подкрепление.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Ситуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.