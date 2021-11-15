Мигранты попытались прорвать заграждения на польско-белорусской границе

Ситуация на границе остается напряженной
На границе Белоруссии и Польши продолжается противостояние беженцев с Ближнего Востока и польских пограничников. Почти три с половиной тысячи мигрантов уже несколько недель надеются попасть на территорию Евросоюза. В понедельник толпа беженцев снова попыталась прорваться через ограждения. Остальные начали разворачивать палаточный лагерь в непосредственной близости от КПП. Польские силовики стягивают подкрепление.
Подробнее – в репортаже Дмитрия ГусеваВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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