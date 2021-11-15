Путин поручил оказать гуманитарную помощь населению ДНР и ЛНР

Товары из самопровозглашенных республик будут участвовать в госзакупках

Населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины будет оказана гуманитарная поддержка. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе отмечается, что решение о поддержке Россией жителей ДНР и ЛНР принято на фоне продолжающейся экономической блокады и пандемии коронавируса.

В качестве одной из мер поддержки будут смягчены условия допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. Президент поручил правительству обеспечить выполнение поручения в месячный срок. Как отмечается в указе, товары из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины будут допущены к госзакупкам наравне с российскими, сообщила пресс-служба Кремля.

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