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Путин призвал не допускать завышения цен при строительстве дорог

14:00
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Вся стройка в мире сегодня дорожает

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем "Автодора" Вячеславом Петушенко в понедельник призвал на фоне ускорения инфляции не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог.
Путин: мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях

"Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы, и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения", - сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Петушенко же отметил, что в "Автодоре" применяют новые подходы, ломая сложившиеся стереотипы.

Главная задача, продолжил руководитель компании, в том, чтобы в пересчете на каждый рубль "построить больше". Для этого нужно оптимизировать решения, использовать все имеющиеся ресурсы.

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