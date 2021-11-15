Путин обсудил с президентом Египта торгово-экономические связи

Достигнутому уровню отношений была дана высокая оценка

В понедельник состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечено, что стороны обсудили вопросы российско-египетского взаимодействия. Достигнутому уровню отношений была дана высокая оценка.

"Особое внимание уделено торгово-экономическим связям и, прежде всего, ходу реализации таких крупных совместных проектов, как строительство по российскому образцу первой в Египте атомной электростанции и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - сказано в сообщении.

Сиси выразил признательность за обеспечение авиационной безопасности в египетских аэропортах. Также лидеры отметили важность дальнейшей координации шагов по урегулированию в регионах Ближнего Востока и Африки.

"Условлено о продолжении личных контактов", - добавили в Кремле.

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