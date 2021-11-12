ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин объяснил задачу искусственного интеллекта

19:27
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Технологии должны улучшать качество жизни человека

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на международной конференции Artificial Intelligence Journey 2021 заявил, что технологии искусственного интеллекта стали привычной частью жизни - это точка притяжения для талантливых, творческих людей.

Медведев призвал контролировать разработку искусственного интеллекта
В России появился кодекс этики искусственного интеллекта

"Важно, чтобы такие прорывные решения, открывающие поистине безграничные возможности, работали не во вред ни в коем случае, а на благо человека, помогали сберечь планету, обеспечить ее устойчивое развитие", - подчеркнул при этом глава государства (цитата по ТАСС).

Путин также заметил, что биометрическая информация должна храниться в единой и защищенной госсистеме данных. В целом же к теме персональных данных следует подходить предельно аккуратно и взвешенно, любое действие должно совершаться только с согласия человека, добавил президент.

Также российский лидер призвал как можно быстрее убирать барьеры на пути создания и внедрения передовых решений в России. Кабмину президент поручил отладить юридические аспекты внедрения экспериментальных технологий в стране, в том числе по вопросам интеллектуальной собственности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.