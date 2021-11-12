Путин объяснил задачу искусственного интеллекта

Технологии должны улучшать качество жизни человека

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на международной конференции Artificial Intelligence Journey 2021 заявил, что технологии искусственного интеллекта стали привычной частью жизни - это точка притяжения для талантливых, творческих людей.

"Важно, чтобы такие прорывные решения, открывающие поистине безграничные возможности, работали не во вред ни в коем случае, а на благо человека, помогали сберечь планету, обеспечить ее устойчивое развитие", - подчеркнул при этом глава государства (цитата по ТАСС).

Путин также заметил, что биометрическая информация должна храниться в единой и защищенной госсистеме данных. В целом же к теме персональных данных следует подходить предельно аккуратно и взвешенно, любое действие должно совершаться только с согласия человека, добавил президент.

Также российский лидер призвал как можно быстрее убирать барьеры на пути создания и внедрения передовых решений в России. Кабмину президент поручил отладить юридические аспекты внедрения экспериментальных технологий в стране, в том числе по вопросам интеллектуальной собственности.

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