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Путин обозначил новые точки напряжения в мире

11:33
  • суббота
  • 13 ноября 2021

У границ России неспокойно

Незапланированные учения США и НАТО в Чёрном море являются серьёзным вызовом для нашей страны. Об этом Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Россия".
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Некоторые обстоятельства военных манёвров альянса вызывают особое беспокойство, отметил президент. Наша стратегическая авиация тоже регулярно летает по маршрутам патрулирования, обозначая сам факт своего присутствия. Но усугублять ситуацию в Кремле не намерены.

"Это серьёзный вызов для нас. Должен сказать, что у Минобороны было предложение провести там свои незапланированные учения, но я считаю, что нет необходимости нагнетать обстановку там. Министерство обороны ограничивается только сопровождением самолётов и кораблей". – сказал президент.

Что касается миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, то, по словам Путина, его причины носят как экономический, так и политический характер. Но главное, что, вопреки обвинениям в адрес Минска и Москвы, проблема создана самими странами Запада.

По мнению российского лидера, только прямой контакт заинтересованных государств поможет найти выход из ситуации. Александр Лукашенко и Ангела Меркель уже готовы к разговору. Это позволит, в том числе, как можно скорее решить гуманитарный вопрос.

"Когда на границе польские пограничники избивают потенциальных мигрантов, стреляют из боевого оружия, сирены включают ночью в местах, где дети и женщины беременные находятся, это не очень вяжется с идеями гуманизма наших западных соседей", - отметил Путин.

По его мнению, решение должно быть найдено в интересах Белоруссии, Польши и других стран, сообщает "ТВ Центр".

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